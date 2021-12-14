İstanbul'da milletvekili plakasıyla gezen kişi bakın kim çıktı

İstanbul'da emniyet şeridinde yakalanan Audi A8 marka lüks araçla ilgili yapılan soruşturmada, büyük bir skandal patlak verdi.

Milletvekili plakasıyla trafikte cirit atıyor

Emniyet şeridinde hızla ilerlerken çevirmeye takılan "34 HSY .." plakalı aracın, tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hüseyin Köksal'a ait olduğu belirlendi.

Bir milletvekilinin 3 plaka tahsis hakkından birini Hüseyin Köksal'a verdiği ortaya çıkınca emniyet ekipleri, konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun finansörü

Hüseyin Köksal'ın adı, bir dönem kamuoyunda sık sık gündeme geliyordu.

Köksal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Olay TV'nin kurulumunda aktif rol aldı ve büyük harcamalar yaptı.

Plakayı kim sağladı?

İBB'ye yakınlığıyla öne çıkan Hüseyin Köksal'a hangi milletvekilinin plaka tahsis ettirdiği ise henüz ortaya çıkmadı.

Bilindiği gibi; milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı var.

Bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor.

Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyen bu araçların, milletvekili tarafından başka birisine usulsüz şekilde tahsis edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Hüseyin Köksal'ın, Ekrem İmamoğlu gibi aslen Trabzonlu olduğu ve dostluklarının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandığı biliniyor.