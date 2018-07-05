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İstanbul'da mezarlıkta korkunç olay!

İstanbul Arnavutköy’de, tartıştığı eşi ve kayınbiraderini takip eden Yolcu G., Haraççı Mezarlığında pompalı tüfekle dehşet saçtı

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:26
İstanbul'da mezarlıkta korkunç olay!

Olay, Haraççı Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Handan G. (40) ile kardeşi Haluk B. (38), ölen annelerini ziyaret etmek için Haraççı Mezarlığı’na gitti. Handan G.’nin eşi Yolcu G., eşini ve kayınbiraderini mezarlığa kadar takip etti. Yolcu G., kayınbiraderi Haluk B.’yi mezarlık kapısında pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Daha sonra eşi Handan G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Eşini caddenin karşı tarafında ateş ederek yaralayan Yolcu G., hızla uzaklaşmak istedi. Devriye gezen polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine zanlı elindeki silahla kıskıvrak yakalandı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:26
  1. Mezarlık
  2. Pompalı Tüfek Dehşeti
  3. İstanbul

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