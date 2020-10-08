İstanbul'da metrobüs kazası

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüse, Merter İstasyonu'ndaki durağa yaklaşırken arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan iki metrobüs kurtarma ekiplerinin yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra metrobüs seferleri tekrar normale döndü.

Kaza nedeniyle, Beylikdüzü istikametindeki metrobüs hattında araç kuyrukları oluşurken diğer istasyonlar da meşgul oldu.