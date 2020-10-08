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Aktüel İstanbul'da metrobüs kazası
Aktüel

İstanbul'da metrobüs kazası

Merter İstasyonunda iki metrobüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle metrobüs hattında uzun araç kuyrukları oluşurken, istasyonlarda da yoğunluk yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:00:25 -
İstanbul'da metrobüs kazası

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.

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