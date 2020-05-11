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Aktüel

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:36:43 -
İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama yapılan metro hatlarında bugünden itibaren sefer saatleri uzatıldı.

Metro İstanbul'un yeni tarife planına göre, şu hatlarda 06.00-23.00 saatleri arasında işletme yapılacak:

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı, F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı."

Yolcu sayılarındaki düşüş gerekçesiyle işletmeye kapatılan F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün yeniden işletmeye açıldı.

Yüzde 90'ın üzerindeki yolcu sayısı düşüşü nedeniyle daha önce işletmeye kapatılan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ise mevcut durum devam ettiğinden ikinci bir talimata kadar işletmeye kapalı kalacak.

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