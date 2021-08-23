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İstanbul'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
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Gündem İstanbul'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
Gündem

İstanbul'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul-Maltepe'de mesire alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 18:28:00 -
İstanbul'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul-Maltepe'de mesire alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fındıklı'daki mesire alanında bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çevresindeki ağaçlara da sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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