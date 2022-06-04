İstanbul'da maymun çiçeği hastalığı var mı? Hangi illerde maymun çiçeği vakası var?
Avrupa'da hızla yayıldığı ifade edilen maymun çiçeği hastalığının ülkemizde tespit edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, maymun çiçeği hastalığı hangi illerde var? İstanbul'da maymun çiçeği vakası var mı?
Koronavirüs salgınının ardından pek çok ülkede maymun çiçeği salgını kaygısı yaşanıyor. Son günlerde İstanbul’da maymun çiçeği hastalığının görüldüğüne ilişkin iddialar yer alıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.
İstanbul'da maymun çiçeği hastalığı var mı? Hangi illerde maymun çiçeği vakası var?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Bakan Koca, “İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. ‘Ya öyleyse’ gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır” ifadelerini kullandı.