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Yerel İstanbul’da maskesiz gezen turistlere uyarı
Yerel

İstanbul’da maskesiz gezen turistlere uyarı

İstanbul’da polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında turistleri denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:44:00 -
İstanbul’da maskesiz gezen turistlere uyarı

Turizm Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği (İHA Büro) ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yaptıkları devriye görevinde maske takmayan turistleri durdurarak Kovid-19 tedbirleri konusunda uyardı ve alınan tedbirlere uymalarını istedi.  

İHA Büro ekipleri de uçurdukları İHA'larla maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.

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