İstanbul’da maskesiz gezen turistlere uyarı

Turizm Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği (İHA Büro) ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yaptıkları devriye görevinde maske takmayan turistleri durdurarak Kovid-19 tedbirleri konusunda uyardı ve alınan tedbirlere uymalarını istedi.



İHA Büro ekipleri de uçurdukları İHA'larla maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.