İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum Geçersiz oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine göre aradaki fark 15.304'e kadar indi.

31 Mart yerel seçimlerinin kuşkusuz en çok merak edilen illerinin başında gelen İstanbul'da oy sayımlarına yapılan sayımlarla oy oranları değişmeye başladı. Nefes kesen bir yarışa sahne olan İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı her geçen saat azalıyor. İşte AK Parti'nin itirazı ve İl Seçim Kurulu'nun kararı sonrası yeniden sayılan geçersiz oyların sisteme girildiği Yüksek Seçim Kurulu'ndaki (YSK) son rakamlar: Ekrem İMAMOĞLU : 4.170.916

Binali YILDIRIM : 4.155.612 FARK: 15.304 Yeniden sayılan sandık oranı: %93,72

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