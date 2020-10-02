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Aktüel İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 otomobil sürücüsü yakalandı
Aktüel

İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 otomobil sürücüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:34:17 -
İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 otomobil sürücüsü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü öne sürülen 2 otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, D-100 Güney Sefaköy ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 35 DD 3932 ve 34 TC 4800 plakalı otomobillerin trafiği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin bazı medya kuruluşlarında yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüpheliler Berk P. ve Halil Ş'yi gözaltına aldı.

Sürücülere ayrı ayrı "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten" 1228 lira, "önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememekten" 132 lira cezai işlem uygulandı.

Ehliyetleri geçici olarak iptal edilen iki sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.


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