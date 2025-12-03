  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel İstanbul'da makas atarak ilerleyen araç takla attı!
Yerel

İstanbul'da makas atarak ilerleyen araç takla attı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı istikametinde seyir halindeyken makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 DLL 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü K.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da makas atan sürücü kazaya sebep oldu! O anlar kameraya yansıdı, ehliyetine el konuldu
Ankara'da makas atan sürücü kazaya sebep oldu! O anlar kameraya yansıdı, ehliyetine el konuldu

Yaşam

Ankara'da makas atan sürücü kazaya sebep oldu! O anlar kameraya yansıdı, ehliyetine el konuldu

Rize'de korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitti!
Rize'de korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitti!

Yerel

Rize'de korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23