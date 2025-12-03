İstanbul'da makas atarak ilerleyen araç takla attı!
D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı istikametinde seyir halindeyken makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 DLL 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü K.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
