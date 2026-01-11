  • İSTANBUL
Gündem İstanbul’da lüks siteye gönderilen kargo patladı: 2 kişi yaralandı
Gündem

İstanbul'da lüks siteye gönderilen kargo patladı: 2 kişi yaralandı

İstanbul’da lüks siteye gönderilen kargo patladı: 2 kişi yaralandı

İstanbul Zeytinburnu’nda lüks bir siteye bırakılan kargo paketi bir süre sonra patladı. Patlamada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa bir süre sonra patladı. Patlama üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın etkisiyle yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

