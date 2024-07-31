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Gündem İstanbul'da ''Kuyu-14'' operasyonları: 15 kişi yakalandı
Gündem

İstanbul'da ''Kuyu-14'' operasyonları: 15 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:46:00 - 2024-07-31 09:48:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen ''Kuyu-14'' operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen "Kuyu-14" operasyonlarında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, silahla tehdit, iş yeri kurşunlaması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarına karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden 14’ünün tutuklandığını, 1’inin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin Bahçelievler'de 26 Haziran'da gerçekleşen kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme eylemini yaptıkları, Sultanbeyli'de 3 Temmuz'da E.S.K. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri, Ataşehir'de 3 Temmuz'da S.O. ve M.O. isimli 2 farklı iş yerinin kurşunlanması eylemi yaptıkları, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da 11 ve 13 Temmuz'da 6 farklı iş yeri kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama eylemlerine karışan şüpheliler olmak üzere 25 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında toplam 10 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi."

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, otomatik tabanca, hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar, hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.
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