İstanbul'da 'kundaklama' iddiası
İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir mobilya imalathanesinin kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandığı belirtildi.
İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir mobilya imalathanesinin kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandığı belirtildi.
Yangın, Hilal Mahallesi Şehit Polis Engin Açıkgöz Sokak'ta bir binanın bodrum katında bulunan mobilya imalathanesinde çıktı. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından mobilya imalathanesi kundaklandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 122 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken polisler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. (İLKHA)