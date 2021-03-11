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Gündem İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın
Gündem

İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın

İstanbul Hadımköy’de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın fabrikada maddi hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 03:41:00 -
İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında Hadımköy’de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy’da bulanan kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık kısa süreli çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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