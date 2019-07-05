İstanbul'da korkutan yangın! İstanbul'da Zincirlikuyu metrobüs durağına yakın bir noktada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Zincirlikuyu metrobüs durağının yakınında inşaat halinde olan bir binada yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede yangına müdahale ediliyor. Ayrıntılar geliyor...

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