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Gündem İstanbul'da korkutan yangın
Gündem

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan 18 katlı bir binada yangın meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:06:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Ataşehir'de 18 katlı inşaat halindeki binada kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Çağlayan Sokak'taki 18 katlı inşaat halindeki binada kaynak çalışması sırasında çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini kapladı.

İşçiler binadan çıkarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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