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Yerel İstanbul'da korkutan yangın
Yerel

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir mobilya atölyesindeki yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:26:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında, İstanbul'un Esenyurt ilçesi, Fatih Mahallesi'nde yaşandı.

Fatih Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın atölye içinde aşırı yanıcı maddeler olması sebebiyle paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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