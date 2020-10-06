İstanbul'da korkutan yangın

Yangın, saat 15.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Ülkü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Binanın yan cephesinde başlayan yangın çatıya sıçradı.

Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Mahalle sakinleri, binanın yanındaki boş inşaat alanında çocukların oyun oynarken kağıtları tutuşturması sonucu yangının başladığını, tutuşan binanın dış cephesindeki alevlerin çatıya ulaşarak yangının büyümesine neden olduğunu ileri sürdü. Orada bulunan mahalle sakini, "Yatıyordum, kalktım bir baktım duman çıkıyor. Ben çocukların yaktığını düşündüm, çocuklar her zaman yakıyorlar. Ondan sonra baktım evin yan cephesi yanıyor. Çatıya sıçradı onu söndürmeye çalıştık. İtfaiyeyi çağırdık" dedi.