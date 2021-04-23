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Gündem İstanbul'da korkutan manzara! Deniz yüzeyini kapladı
Gündem

İstanbul'da korkutan manzara! Deniz yüzeyini kapladı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan sahilde ortaya çıkan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:55:00 -
İstanbul'da korkutan manzara! Deniz yüzeyini kapladı

Marmara Denizi'nde son aylarda sık sık görülen deniz salyası bu kez Tuzla sahilinde ortaya çıktı. Sahili saran deniz salyası havadan da görüntülendi.

Deniz salyasını farkeden çevre sakinleri kirlilik sanarak endişelerini dile getirdi.

Salyayı kirlilik sanan Yakup Erbaş, "Güzelim deniz bu hale geldi. Buraya insanlar dinlenmeye geliyor, pisliği görünce geri gidiyor" dedi.

Bir başka kişi ise, "Biraz önce bir gemi geldi, onun altından çıktı bu pislik. Gemi geldikten sonra orayı karıştırdı, denizin altından geldi bu pislik. Ama bu yaklaşık 2 aydır devam ediyor bu pislik" diye konuştu.

Deniz kenarında balık tutan Hasan Dursun, "Bilimsel bir karşılığı vardır mutlaka. Ama nihayetinde güzel bir görüntü değil. Biz bir de burada birkaç balığın öldüğünü gördük. 

Normalde şuan çinekop ve sarıkanatın kıyıya gelme dönemi ama burada arkadaşlarla şoklanmış balıklar gördük.  Sarıkanatın şoklanıp kıyıya geldiği görülmüş bir şey değildir" şeklinde konuştu.

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