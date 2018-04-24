İstanbul'da korkutan kaza

Kaza, Sultanbeyli Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Orhan Karacaoğlu idaresindeki 34 BF 9163 plakalı araç ile yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü araçtan çıkarak yol kenarında polis ekiplerini bekledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüden kazanın nasıl olduğuna dair bilgileri aldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araç vinç yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka çekildi.