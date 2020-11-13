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Yerel İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı bulundu
Yerel

İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı bulundu

İstanbul, Eminönü'nde gece saatlerinde cansız bir erkek bedeni park içerisinde bulunan bir ağaçta asılı halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 07:33:00 -
İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı bulundu

Olay, gece saat 04:00 sıralarında Fatih, Eminönü'nde bulunan Sirkeci Parkı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişiye ait cansız bir bedeni park içerisindeki ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri park ve çevresini şeritlerle kapatırken sağlık ekipleri asılı halde bulunan kişi üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrası kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin erkek cesedi üzerinde yapmış olduğu çalışma sonrası kaldırılan cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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