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Yerel İstanbul'da korkunç manzara! Denizden ceset çıkarıldı
Yerel

İstanbul'da korkunç manzara! Denizden ceset çıkarıldı

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü ayağı civarında görülen bir ceset, ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:23:00 -
İstanbul'da korkunç manzara! Denizden ceset çıkarıldı

İstanbul'da Haliç'te vatandaşlar tarafından görülen ceset, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu denizden çıkarıldı.

Deniz yüzeyinde ceset görüldü

Olay, Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü'nün bulunduğu mevkide meydana geldi. Civardaki vatandaşlar tarafından köprünün ayağı civarında denizin üzerinde bir ceset görüldü. Durum, vatandaşlar tarafından polise bildirildi. İhbar sonrası olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri geldi. Ekiplerin denizdeki şahsı alabilmek için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesinin ardından ceset kıyıya çıkarıldı.

Film izler gibi izlediler

Cesedin çıkarılması esnasında metro köprüsündeki vatandaşların olayı film izler gibi izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, olay yerindeki ekiplerin incelemeleri sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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