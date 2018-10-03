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İstanbul'da korkunç kaza! Faciadan kılpayı dönüldü

İstanbul'da seyir halindeki servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarpıp takla attı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:29
İstanbul'da korkunç kaza! Faciadan kılpayı dönüldü

Kaza,Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Dudullu sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen Ramazan A. yönetimindeki 34 TH 8266 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürece olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

KAZA YAPAN ARACIN MOTORU YOLA FIRLADI
Hızla bariyerlere çarpan servis aracının motorunun yerinden fırladığı görüldü.Takla atan aracın sürücüsü Ramazan A. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

ÖĞRENCİ OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza sırasında servis aracında öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:29
  1. Ankara
  2. kaza
  3. ümraniye
  4. tem

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