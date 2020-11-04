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Gündem İstanbul'da korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı
Gündem

İstanbul'da korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 04:44:00 -
İstanbul'da korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Verilen bilgiye göre, Berke Erkan yönetimindeki 34 PV 6837 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbulda feci kaza Bariyerlere ok gibi saplandı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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