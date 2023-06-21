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Yerel İstanbul'da korkunç asansör kazası: Daha önce hiç böyle haber duymadınız! Şok ifadeler
Yerel

İstanbul'da korkunç asansör kazası: Daha önce hiç böyle haber duymadınız! Şok ifadeler

Yeniakit Publisher
2023-06-21 18:55:00 -
İstanbul'da korkunç asansör kazası: Daha önce hiç böyle haber duymadınız! Şok ifadeler

İstanbul Güngören'de kan donduran bir olay yaşandı! Korkunç ifadeleriyle ortaya çıktı: Bakım yapılan asansörün halatı koptu. Kabinle kapı arasında bulunan 36 teknik servis çalışanı Kazım Soğancı hayatını kaybetti. İstanbul'da korkunç asansör kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Güngören'de bakım yapılan asansörün halatı koptu. Kabinle kapı arasında bulunan 36 teknik servis çalışanı Kazım Soğancı hayatını kaybetti.

İstanbul Güngören'de bakım yapılan asansörün halatı koptu. Kabinle kapı arasında bulunan 36 teknik servis çalışanı Kazım Soğancı hayatını kaybetti.

Güngören Mehmet Nezih Özmen Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinin içerisinde bulunan asansörün bozulması nedeniyle teknik ekip çağrıldı. Ekiplerin bakım yaptığı sırada, iddiaya göre halatı kopan asansör düştü.

O sırada asansör kapısı ile kabin arasında bulunan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Soğancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğancı’nın Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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