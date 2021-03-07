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Gündem İstanbul'da korku dolu anlar! Demirleri keserek kurtarabildiler
Gündem

İstanbul'da korku dolu anlar! Demirleri keserek kurtarabildiler

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan bir kişi dumanların arasından demir korkuluklar kesilerek güçlükle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:13:00 - 2021-03-07 10:20:59

İstanbul'un Güngören ilçesinde, 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, giriş katta tek başına yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Çetin Özkan'ın dairede mahsur kaldı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Özkan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekipler pencerenin demir korkuluklarını keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı. İtfaiyenin çalışması ve mahsur kalan Özkan'ı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Demirleri kırıp aldılar"

Yangını ilk gören ve hemen itfaiye ekiplerine haber veren taksici Mehmet Badalıoğlu yaşanan o anları anlatarak, "Ben taksiciyim aşağı doğru iniyordum, baktım ateş çıktı binada. Ateşi görünce hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye geldi. Arkadaşında biraz akıl hastalığı varmış sanırım. Üst katta 2 tane genç arkadaş vardı, onlar çıktıktan sonra itfaiye geldi. İtfaiye gelince arkadaş demirliklere sarılmıştı, demirleri kırıp aldılar onu" dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Çetin Özkan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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