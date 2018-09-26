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İstanbul'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüyle çöktü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer'de yol çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 22:48
İstanbul'da korku dolu anlar! Büyük bir gürültüyle çöktü

Olay, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi, Kavaklıdere sokakta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle Kavaklıdere sokağından geçen yolun bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü.

DHA'nın haberine göre, çökme nedeniyle kayan toprak iki katlı bir evin bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yolun giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapattı

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 22:48
  1. İstanbul
  2. sarıyer

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