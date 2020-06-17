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Aktüel

İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil, doğalgaz borusuna çarptı

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:43:25 -
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil, doğalgaz borusuna çarptı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın doğalgaz borusuna çarptı.

Telsiz Mahallesi, 72/4 Sokakta 34 RGT 50 plakalı aracıyla seyreden H. K, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, bir apartmanın doğalgaz borusuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, itfaiye ekipleri gaz borusuna müdahale edip, sızıntı ve yangın durumuna karşı tedbir aldı.

Bu arada olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobili gören bir kişinin kaçarak son anda kurtulduğu görüldü.

Can kaybının olmadığı olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.


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