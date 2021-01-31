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Gündem İstanbul'da kısıtlama gününde 4 ilçede 30 kilometrelik kovalamaca! Polis, şüpheliyi başından vurdu
Gündem

İstanbul'da kısıtlama gününde 4 ilçede 30 kilometrelik kovalamaca! Polis, şüpheliyi başından vurdu

Esenyurt'ta polisin "dur" ihtarına uymayan bir araçtaki şüpheliler, 30 kilometre boyunca polisten kaçtı. Polis şüphelileri durdurmak için ateş açarken, 5 şüpheliden biri başından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:21:00 -
İstanbul'da kısıtlama gününde 4 ilçede 30 kilometrelik kovalamaca! Polis, şüpheliyi başından vurdu

Olay, öğlen saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Şüpheli bir araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.

4 ilçede 30 kilometrelik takip

Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı. 4 ilçede 30 kilometrelik takipte polis, şüphelilere ateş açtı.

Ağır yaralı arkadaşlarını bırakarak kaçtılar

Araç bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4'ü, polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandığı düşünülen arkadaşlarını bırakıp kaçtı.

2 kişi saklandığı kilerde enselendi

Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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