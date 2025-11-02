  • İSTANBUL
Gündem İstanbul’da kiralar ne olacak! Yeni hamle masada, gözler projede
Gündem

İstanbul’da kiralar ne olacak! Yeni hamle masada, gözler projede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da kiralar ne olacak! Yeni hamle masada, gözler projede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da uzun süredir tartışma konusu olan yüksek kira fiyatlarına değinerek, bu durumun herkes tarafından hissedildiğini söyledi. Erdoğan, kira yükünü hafifletmeyi hedefleyen yeni bir projenin devreye alınacağını belirterek, özellikle dar gelirli vatandaşların nefes alacağı bir sürecin başlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Hemen her hafta proje ve hizmetin müjdesini verdiklerini belirten Erdoğan, "İstanbul'da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. TOKİ ile 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz. Mümkün olan en kısa sürede de sosyal konutları tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerinden birisidir. Bugüne kadar tam 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sadece İstanbul'da 34 millet bahçemizin inşasını tamamladık" diye konuştu.

40 bin çadır kurulabilecek

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışının hep birlikte yapıldığını belirten Erdoğan, "6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Afet Yönetim Merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek" dedi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattıkları Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe alındığını ve DEM Parti heyeti ile son derece yapıcı, verimli ve umut verici görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu görüşmenin yansımalarının önümüzdeki günlerde görüleceğini söyledi.

