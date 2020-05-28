İstanbul'da kilise haçını söken şüphelinin sicili kabarık çıktı

Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp kıran ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, "tehdit", "hakaret", "hırsızlık" suçları dahil birden çok suç kaydının olduğu belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mazlum D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerince incelenen 200 adet kamera görüntüsünde, şüpheli Mazlum D'nin (26), Beykoz Kanlıca Sahili’nden başlayıp, Surp Krikor Ermeni Kilisesi’ne uğradığı ve burada kilisenin dış giriş kapısı üzerinde bulunan yaklaşık 50 cm uzunluğundaki sarı renkli haç işaretini kırma olayını gerçekleştirdikten sonra Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi Ayvacı Sokak üzerinde bulunan ikametine kadar 20 kilometre boyunca yürüdüğü tespit edildi. Şüphelinin daha sonra ikametinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelinin ilk alınan ifadesinde kilisedeki haçı kırmasının "planlı bir şey olmadığını, bir anlık sinirlenerek bu suçu işlediğini" beyan ettiği ve yine şüpheli hakkında yapılan sorguda çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin, "tehdit", "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma", "hakaret", "6136 sayılı kanuna muhalefet (Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun)", "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.