İstanbul'da Kestane Karası Fırtınası!

'Kestane karası fırtınası' İstanbul başka olmak üzere yurdun bir çok yerinde etkili oluyor. İki gün sürecek olan Kestane Karası Fırtınası İstanbul'da deniz ulaşımını aksatırken, Batı Karadeniz'de bölgesinde denizi coşturdu. Fırtına sebebiyle gemiler limanlara sığınırken denizciler balığa çıkamadı.

İSTANBUL için meteoroloji müdürlüğü hava durumu tahminini güncelleyip önemli bir uyarı yayınladı. Yağmurdan sonra İstanbul'da saat 21.00'dan itibaren 'Kestane Karası Fırtınası' etkili olmaya başlayacak. Fırtına yarın sabah saat 06.00'a kadar devam edecek. İstanbul'u vuracak olan Kestane Karası Fırtınası'nın çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine sebep olabileceği bildiriliyor.

Kestane Karası Sinop'u vurdu

Kestane Karası Fırtınası Karadeniz kıyıları da dövüyor. Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı. Doğu ve batı yönünden sert esen rüzgarlar nedeniyle oluşan dalgalarda yol almakta zorlanan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.

Balıkçılar denize açılamadı

Zonguldak'ta da Kestane Karası Fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar dev dalgalar oluşturdu.