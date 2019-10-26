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İstanbul’da kaygılandırıcı manzara! İkisi de kullanım dışı kaldı

İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi gerilerken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım işlevini yitirdi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
İstanbul’da kaygılandırıcı manzara! İkisi de kullanım dışı kaldı

İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı. Doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı.

Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü.

O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.

Papuçdere yüzde 3'ün altına indi

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları.

Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, barajda adeta kurudu.

Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su birikintisi var.

Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı.

Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor.

Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.

Kazandere yüzde 5

Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil.

Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı.

Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı.

Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
  1. İstanbul
  2. Papuçdere barajı
  3. Kazandere barajı
  4. İstanbul barajları
  5. su seviyesi

YORUM YAZ

  • Seyfullah Seyfullah 1 sa önce
    Geldi İsmet kesildi kısmet,geldi ekremartık hep elem hep elem
  • Eren Eren 2 sa önce
    Sülün Ekrem için zor günler kapıda diyebiliriz.
  • Küstah Küstah 2 sa önce
    E ne olacaktı herifler İstanbul'un yönetimini aldılar Sözen zamanındaki gibi rahmet yağmıyor....hadi bakalım teyemmüm e devam....
  • mardinlimardinli3 sa önce
    memo ya cevap , kendiniz seçtiniz uğursuzları gudubetleri bereketsizleri , yakında su istasyonları devreye girer , mübarek şehri verdiniz terör sevicilere. Allah affetsin
  • hasanhasan3 sa önce
    chp klasiği.....
  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    Birde KANAL İSTANBULLA bu su kaynakları devre dışı bırakılacak. Terkos ve ıstranca bitecek,Sazlıdere ve alibeyköy barajlarının ruhuna fatiha okunacak. Üstüne üstlük nüfusta artacak. O zamanları düşünmek bile istenmez.
  • MemoMemo5 sa önce
    Suçlusu İmamoğlu diye manşet atmanız gerekirdi.

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