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Aktüel

İstanbul'da katı atık merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 03:37:50 -
İstanbul'da katı atık merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de bulunan bir katı atık merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir katı atık merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Barakalarda kalan işçilerin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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