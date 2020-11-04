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Aktüel İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
Aktüel

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:09:23 -
İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kasten öldürme suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece'de 2003 yılında işlenen cinayet nedeniyle hakkında 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Burak Bezmez (43) ile Gaziosmanpaşa'da 2002 yılında meydana gelen kasten öldürme suçu nedeniyle hakkında 20 yıl hapis cezası verilen Mesut Askar (52) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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