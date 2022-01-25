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Gündem İstanbul'da karın ardından yeni tehlike!
Gündem

İstanbul'da karın ardından yeni tehlike!

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün de yeni tehlike ortaya çıktı. Öğleden sonra sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte don ve buzlanma yaşanmaya başladı. Sürücülerin ve sokağa çıkacak vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 19:14:00 -
İstanbul'da karın ardından yeni tehlike!

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle İstanbul'da kar yağışının etkileri sürüyor. Binlerce vatandaş, yolların tıkanması nedeniyle geceyi oteller ve konaklama noktalarında geçirirken, bugün de yeni bir tehlikeye ortaya çıktı.

Sıcaklıklar sıfırın altına düşüyor

Kentte sıcaklıkların hızla sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanmalar başladı. Önceki geceki kar yağışının da etkisiyle yerde oluşan buz birikintilerinin daha da kayganlaştığı belirtildi.

Sokağa çıkacaklar dikkat

Araç kullanan ve sokağa çıkacak vatandaşların çok dikkatli olması gerektiği belirtilirken, akşam saatlerinde buzlanmanın etkisini artıracağı ifade edildi. Ara sokaklardaki minik buz kütlelerinin dahi tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

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