İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? | İstanbul 5 günlük hava durumu

Megakent İstanbul’da kar yağışı Cumartesi günü etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji beş günlük hava durumu, sıcaklık verilerini açıkladı. Peki, İstanbul’da kar yağışı ne zaman sona erecek? İşte Meteoroloji'nin açıkladığı İstanbul 5 günlük hava durumu bilgileri...

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu, beş günlük sıcaklık verilerini açıkladı. Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre kar yağışı, Pazar günü de etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da sıcaklık değerlerinde yükseliş gözlemlenirken, rüzgar hızını azaltması bekleniyor. İşte kurum tarafından açıklanan beş günlük veriler

İstanbul 5 günlük hava durumu

24 Şubat Pazar hava durumu

İstanbul’da Pazar günü kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 3 derece olurken, en düşük sıcaklık 1 derece. Nem oranı yüzde 83-91 arasında. Rüzgar saatte 40 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

25 Şubat Pazartesi hava durumu

Haftanın ilk günü büyükşehirde kar yağışı beklenmiyor. Hava kapalı, yağmurlu. Sıcaklık gündüz 7 derece, gece 1 derece. Nem oranı yüzde 82-88 arasında. Rüzgar saatte 35 km hızda esmesi bekleniyor.

26 Şubat Salı hava durumu

Salı günü hava açık, yağmur beklenmiyor. Sıcaklık 2-8 derece arasında. Nem oranı en yüksek yüzde 80 olarak gözlemlenirken, rüzgar saatte 26 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

27 Şubat Çarşamba hava durumu

İstanbul’da Çarşamba günü yağmur yağması tahmin edilirken, sıcaklık en yüksek 8 derece, en düşük 2 derece. Nem oranı yüzde 78-85 arasında. Rüzgar saatte 29 km hızda esmesi bekleniyor.

28 Şubat Perşembe hava durumu

Perşembe günü hava tekrardan açılırken, yağmur beklenmiyor. Sıcaklık gündüz 9 derece, gece 2 derece. Nem oranı yüzde 70-85 arasında. Rüzgar saatte 27 km hızda esmesi tahmin ediliyor.