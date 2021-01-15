Kar kaç gün yağacak? ­ İstanbullular hem kar yağışını özledikleri için hem de barajlardaki son durum sebebiyle yağışların gerçekleşmesini bekliyor. 14 Ocak Perşembe günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşti. Peki, kar yağışı kaç gün sürer?

İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak?

Son bir haftadır İstanbul yağışlı havanın etkisi altında. 14 Ocak’ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. 15 Ocak’ın ilk saatlerinde bazı ilçelerde deyim yerindeyse lapa lapa kar yağdı. Vatandaşlar yağışın kaç gün süreceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin rapora göre; 15 Ocak’ın ilk saatlerinde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, pazar günü yoğun kar yağışlı olacağı ve pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.