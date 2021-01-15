  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak?
Yaşam

İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak?

İstanbul kar yağışı kaç gün sürer? | İstanbul’da özlemle beklenen kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının devam etmesi bekleniyor. İstanbullular kar yağışının ne kadar, kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da kaç gün kar yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 09:40:00 -
İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak?

Kar kaç gün yağacak? ­ İstanbullular hem kar yağışını özledikleri için hem de barajlardaki son durum sebebiyle yağışların gerçekleşmesini bekliyor. 14 Ocak Perşembe günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşti. Peki, kar yağışı kaç gün sürer?

İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak?

Son bir haftadır İstanbul yağışlı havanın etkisi altında. 14 Ocak’ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. 15 Ocak’ın ilk saatlerinde bazı ilçelerde deyim yerindeyse lapa lapa kar yağdı. Vatandaşlar yağışın kaç gün süreceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin rapora göre; 15 Ocak’ın ilk saatlerinde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, pazar günü yoğun kar yağışlı olacağı ve pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadını..
Katil Esed'in alçak saldırısı sonrası acı haber geldi
Dünya

Katil Esed'in alçak saldırısı sonrası acı haber geldi

Suriye'deki Rusya güdümünde bulunan eli kanlı Esed rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonrası 2 sivil hayatını kaybetti...
2017'den beri aranıyorlardı! Yapılan operasyonla enselendiler
Gündem

2017'den beri aranıyorlardı! Yapılan operasyonla enselendiler

Ankara'da FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay