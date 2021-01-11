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Yaşam İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar ne zaman bekleniyor?
Yaşam

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar ne zaman bekleniyor?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Ocak ayının gelmesi ile birlikte kar yağışı bekleyen vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı, sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen sorunun cevabına dair Meteoroloji'den son dakika tahminleri geldi. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 23:54:00 -
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar ne zaman bekleniyor?

Kar ne zaman geliyor sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul kar yağışına ilişkin açıklama geldi. İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı artarak normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması, Çarşamba gününden itibaren de batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor. 12 Ocak Salı günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlar yine kendisini gösterecek bu sefer Ege Bölgesi'nde ve Antalya'da etkili olacak. Karadeniz'de de devam edecek yağış yükseklerde kara dönerken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı olacak.

14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara ile Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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