İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu sene İstanbul’a kar yağar mı?

İstanbul’da soğuk havalar bir türlü gelmiyor. Adeta yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul’da pek çok kişi “Bu sene kar yağar mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İstanbul’da kar yağar mı?

Meteoroloji uzmanları, mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıkların kar ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor. Kentte yaşayanlar ise ulaşım, günlük yaşam ve olası buzlanma risklerine karşı hazırlığını şimdiden yapmaya başladı. Uzman yorumları ve mevcut hava durumu verileri, kar yağışının kaçınılmaz olduğunu ancak zamanlamanın kritik olduğunu gösteriyor.

Son değerlendirmelere göre İstanbul’da kar için en güçlü ihtimal, ocak ayının ikinci haftasının sonlarından itibaren ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Orhan Şen’in analizine göre Balkanlar’dan gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, Marmara Bölgesi’nde sert sıcaklık düşüşleri yaşatacak ve bu süreç İstanbul’da kar için uygun zemini oluşturacak. Aralık ayında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar beklenmiyor.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarında dikkat çeken dönem 20 Ocak – 15 Şubat 2026 aralığı. Bu tarihler arasında İstanbul’da kısa süreli de olsa kar yağışı ihtimali yüksek görülüyor. Aralık ayının ılıman geçmesi, karın bu dönemde şehirle buluşmasını neredeyse imkansız kılıyor. Ocak ayının ikinci yarısından sonra ise soğuk hava dalgalarının etkisi belirginleşecek.

Bu süreçte özellikle gece sıcaklıklarında yaşanacak düşüşün, hem kar için gerekli zemini sağlayacağı hem de buzlanma riskini artıracağı ifade ediliyor. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre bu kış mevsimi normal seyredecek; kar yağışı birkaç gün süreyle etkili olacak ancak yerde kalma süresi sıcaklıkların düşüş hızına bağlı olarak değişecek.

Mevsimlik tahminler ise kış şartlarının mart ayına kadar etkisini sürdüreceğine işaret ediyor. Bu nedenle İstanbul’da beyaz örtüyü görmek isteyenler, gözünü özellikle ocak sonu ile şubat başına çevirmeli.