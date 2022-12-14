İstanbul'da kar kapıya dayandı! Meteoroloji tarih ve gün verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar geliyor

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Birçok il için kritik uyarı yapıldı. Kar yağışı fena vuracak. İşte il il hava durumu raporu...

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın'ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah Bilecik çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İç Ege ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğleden sonra doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SİNOP °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane ve Bayburt'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Malatya ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt kar yağışı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt'un açıklamaları: 2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok.

Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti. İkinci tahmininin gecikmeli olarak gerçekleşeceğini belirten Bozyurt, “İkinci tahminim ise birazcık sapmaya uğradı. Bir kaç gün gecikmeli olarak gerçekleşecek. 18 Aralık'ta Balkanlar üzerinden girmesi beklenen bir sistem var. Eğer yine bir blokaj olmazsa, engel çıkmazsa 18 Aralık'tan itibaren kuzey ve batı bölgelerden yurdumuza giriş yapacak. 18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralık'tan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez“ ifadelerini kullandı.

"4-5 GÜN ETKİLİ OLACAK"

İklim uzmanı Bozyurt, “Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor. 18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

"CİDDİ ANLAMDA SOĞUMA VE KAR YAĞIŞI GÖRECEĞİZ"

Asıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, “Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.” dedi.