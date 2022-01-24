İstanbul'da kar fırtınası! Uzman isim saat verdi

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da 17:00’denkar fırtınası yaşanacağını belirterek, hava sıcaklığının eksi 2 derecelere kadar düşeceğin söyledi.



CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar fırtınasının İstanbul'da 17:00’den sonra daha da şiddetleneceğini belirterek, dışarıda kalınmaması gerektiğini söyledi.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kar etkisini çarşamba gününe kadar sürdürecek. Ama bugün deniz etkisi dediğimiz, bizim İstanbul'a özel bir durumdur bu. Marmara'nın batısında ve güneyinde çok hızlı ve yoğun yağmaya başladı. Bunun nedeni deniz etkisi. Karadeniz üzerinden gelen bu akışlar, deniz suyu sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için buharlaşma yapıyor ve bu buharlaşma havadaki nemi ve yağışı arttırıyor. Şu anda onu görüyoruz. Bu sadece Marmara bölgesinin batısında. İstanbul'un Anadolu yakısında şu anda bu kadar kar yok. Akşama kadar bu devam edecek. Yarın İstanbul'da hafifleyecek biraz kar akşam da tekrar devam edecek. Bu deniz etkisi yurt dışında göl etkisi denilen ki Amerika'da yoğun kar yağışlarının olmasına örnektir. Burada bu deniz etkisi devam edecek. Dolayısıyla İstanbul'u bu gece sıcaklık Avrupa yakasında eksi 2 derece. Anadolu yakasında ise 1 dereceye kadar düşecek. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Erken eve gideceğiz, toplu taşıma araçları kullanılmalı. Kalp hastalığı problemi olanlar bu havalarda kesinlikle dışarıya çıkmaması lazım. Özellikle rüzgara karşı yürümemesi lazım. Rüzgarı arkasına almazı lazım. Kalp vücudun sıcaklığını dengede tutmak için daha fazla kan pompalayacak dolayısıyla daha fazla oksijene ihtiyacı olacak. Bu oksijeni de alamayacağı için kalp krizi riski artacak. Doğu'da eski karın üzerine kar geleceği için çığ tehlikesi var. Antalya ve Muğla'ya bu gece karla karışık yağmur bekleniyor"