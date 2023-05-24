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Yerel İstanbul'da kan donduran görüntü! Parçalanmış halde çok sayıda kedi bulundu
Yerel

İstanbul'da kan donduran görüntü! Parçalanmış halde çok sayıda kedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-05-24 23:35:00 -
İstanbul'da kan donduran görüntü! Parçalanmış halde çok sayıda kedi bulundu

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin bahçesinde 20 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Kan donduran görüntüye site sakinleri tepki gösterdi.

Başakşehir’de bir sitede 20 kedi ölü bulundu. Yaşananlar karşısında şok olan site sakinleri, kedileri bir site sakininin öldürdüğünü iddia etti.

Başakşehir'deki Bayındırık Konutları'nda sitenin bahçesinde 20 kedi parçalanarak telef edilmiş şekilde bulundu. Yaşananlara site sakinleri tepki gösterdi.

“Bunu yapan tam bir psikopat, korkuyoruz”

Site sakinlerinden Elif Şener, “Ben olaya komşu olarak şahit oldum. Sitede sürekli beslenmesini yaptığımız 15-20 kadar kedinin bir komşumuz tarafından öldürüldüğünü gördük. İlk gördüğümüzde bunu bir insanın yapabildiğini düşünmedik. Köpeklerin yaptığını veya bir kaza olduğunu düşünürken kedilerin incelenmesi sonucunda işkence çektirilerek öldürüldükleri tespit edildi.

Biz daha bu olanların şokunu atlatamazken, bir gün sonra bir kedinin kafasının gövdesinden ayrılarak taşındığını gördük. Burada yapılan şey canilikten başka bir şey değil. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çünkü herkesin ve çocukların psikolojisi bozuldu. Biz bunları görünce çok üzüldük. Kediler yavru kediler, kendini koruyamıyorlar. Ve bu yapılanlar gündüz saati yapılıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey. Bunu yapan tam bir psikopat” ifadelerini kullandı.

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