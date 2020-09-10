İstanbul'da kan donduran görüntü! Çöp konteynerinin arkasında bulundu

İstanbul'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Fatih ilçesinde bir çöp konteynerinin arkasında kundağa sarılı halde ağlayan bebek bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Fatih ilçesi Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta meydana geldi.

Vatandaşlar, sokak üzerinde bir çöp konteynerinin olduğu bölgeden ağlayan bebek sesleri duydu. Bunun üzerine harekete geçen vatandaşlar, konteynerin arkasında kundağa sarılmış halde bulunan kız çocuğu buldu.

Yaklaşık 1 haftalık

Bulunan kız çocuğunun yaklaşık 1 haftalık olduğu tahmin edilirken, olay yerine vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerle birlikte minik bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.