  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da kan donduran görüntü! Çöp konteynerinin arkasında bulundu
Yerel

İstanbul'da kan donduran görüntü! Çöp konteynerinin arkasında bulundu

İstanbul'da bir çöp konteynerinin arkasında kundağa sarılı halde bebek bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:28:00 - 2020-09-10 13:17:10
İstanbul'da kan donduran görüntü! Çöp konteynerinin arkasında bulundu

İstanbul'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Fatih ilçesinde bir çöp konteynerinin arkasında kundağa sarılı halde ağlayan bebek bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Fatih ilçesi Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta meydana geldi.

Vatandaşlar, sokak üzerinde bir çöp konteynerinin olduğu bölgeden ağlayan bebek sesleri duydu. Bunun üzerine harekete geçen vatandaşlar, konteynerin arkasında kundağa sarılmış halde bulunan kız çocuğu buldu.

Yaklaşık 1 haftalık

Bulunan kız çocuğunun yaklaşık 1 haftalık olduğu tahmin edilirken, olay yerine vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerle birlikte minik bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi

Gazeteci yazar Süleyman Özışık, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk sapkın evliliğin görüntülerini paylaştı. Hükümete çağrıda bulunan Özışık, İs..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı