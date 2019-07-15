İstanbul'da kamyon devrildi! 1 ağır yaralı var Eyüpsultan, D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde önünde aniden duran taksiye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı iddia edilen hafriyat kamyonu devrildi.

İstanbul Eyüpsultan, D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde önünde aniden duran taksiye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı iddia edilen hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü ağır yaralanırken, İstanbul Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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