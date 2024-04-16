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Yaşam İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı! O anlar kamerada
Yaşam

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-04-16 20:34:00 - 2024-04-16 20:34:16

İstanbul Silivri'de bir kişi husumetlisinin kahvehanesine müşterilerin bulunduğu sırada silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri Kurfallı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İdris Ö. isimli şüpheli, üç yıl önce aralarında husumet bulunan Mesut K.'nin sahibi olduğu kahvehaneye gelerek av tüfeğiyle ateş etti.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edild. Çalışma başlatan ekipler şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Saldırı anı kamerada

Saldırı anı ise güvenlik kemerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin olay yerine geldiği ve ateş ettiği görülüyor. Kahvehanede oturan bazı kişiler paniklerken bazılarının da paniklemeyip oturduğu görülüyor.

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