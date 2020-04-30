İstanbul'da kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kahvehanede oyun oynadıkları belirlenen 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve oyun oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, oyun oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 12 kişiye, toplam 38 bin 160 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve pula da el konuldu. Kahvehane ise zabıta ekiplerince mühürlendi.