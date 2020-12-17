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Yerel İstanbul'da kaçakçılara şafak baskını
Yerel

İstanbul'da kaçakçılara şafak baskını

İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 07:28:00 -
İstanbul'da kaçakçılara şafak baskını

İstanbul merkezli 5 İl’de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul’da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 38 farklı adrese, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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