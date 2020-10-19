  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da kaçak silah imalathanesine baskında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da kaçak silah imalathanesine baskında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:21:05 -
İstanbul'da kaçak silah imalathanesine baskında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de Başakşehir OSB Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan kaçak silah imalathanesine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği, 1750 açık namlu, 1590 tabanca gövdesi, 1080 kapalı namlu, 650 kurusıkı fişeği, 13 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 18 sürgü, 280 şarjör, 9 CNC makinesi, enjeksiyon, kalıp döküm ve torna makinesi ile çok sayıda şarjör ve sürgü kalıbı ele geçirildi.

İmalathanede bulunan İ.C.Z. ve M.B. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında konunun diğer şüphelisi olduğu belirlenen C.Z. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin imal ettikleri kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabancaya dönüştürdükleri ve bazı markaların imitasyonlarını yaparak piyasa fiyatının altına sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Gündem

Ersin Tatar'dan ilk açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, "Kı..
Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?
Gündem

Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan ça..
Türkiye Rus savunma sanayiine büyük darbe indirdi
Ekonomi

Türkiye Rus savunma sanayiine büyük darbe indirdi

Türkiye tarafından yapılan İHA ve SİHA'ların Libya, İdlib, Suriye ve Azerbaycan coğrafyasındaki başarısı hakkında yorum yapan emekli asker v..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay